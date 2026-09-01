Медведи начали ходить по магазинам и вейп-шопам в США: что происходит

На западе США медведи все чаще заходят в дома, магазины и городские районы в поисках еды, сообщает Reuters. По данным специалистов, необычно сухая зима уничтожила многие растения, травы, ягоды и орехи, которые составляют около 90% рациона черных медведей.

В Колорадо житель городка Гранби Мэтт Эррико обнаружил двух молодых медведей прямо в коридоре своего дома. Этих же животных видели в местном вейп-шопе. Похожие случаи происходили и в других штатах: медведи появлялись возле школы в Санта-Фе и забирались на дерево рядом с фермерским рынком в Денвере.

Эксперты опасаются, что при продолжающейся засухе звери привыкнут к человеческой еде и будут чаще вступать в конфликты с людьми. При этом рост числа встреч связан не только с погодой: застройка все глубже заходит в места, где медведи раньше кормились без контакта с человеком.

В Колорадо в 2026 году уже зарегистрировали более 7000 сообщений о медведях — больше, чем за рекордный 2019 год целиком. Власти штата сообщили как минимум о шести нападениях.

Жителей призывают использовать защищенные мусорные контейнеры, не оставлять еду для животных и птиц на улице и заранее сообщать о медведях, пока конфликт можно предотвратить без отстрела.