В Орехово-Зуевском после капремонта открылась школа № 20 им. Бирюкова

В День знаний, 1 сентября, в городе Орехово-Зуево на улице Иванова, д. 11, состоялось открытие второго корпуса средней школы № 20 имени Н. З. Бирюкова, который капитально отремонтировали в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В рамках ремонта специалисты провели кровельные и фасадные работы, обновили входные группы, провели замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей. Кроме того, они выполнили внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории. Работы прошли за счет средств бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.