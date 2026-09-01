В День города диспансеризация в Мытищах продлится до полуночи и завершится концертом

В День города в Мытищах диспансеризацию в поликлинике № 2 продлят до полуночи. В субботу, 5 сентября, обследование в медучреждении будет доступно горожанам с 8 утра и до 00:00, а вечером, с 19:00 до 20:00, в холле поликлиники для пациентов состоится живой концерт струнного ансамбля «Серенада», сообщил REGIONS.

Как сообщается в программе мероприятия, после 15:00 стандартный медицинский осмотр дополнят исследованиями углубленного характера, позволяющими получить более полную картину о состоянии организма. В перечень дополнительных диагностических процедур войдут биоимпедансометрия для определения соотношения жировой и мышечной тканей, денситометрия для оценки прочности костной структуры и спирометрия, дающая возможность проверить объем и функциональность легких. По итогам всех обследований терапевт проведет консультацию и разработает персональные рекомендации по питанию и режиму двигательной активности.

В утренние и дневные часы, с 8:00 до 15:00, профилактический осмотр организован на втором этаже поликлиники в кабинетах отделения медицинской профилактики. Здесь можно получить консультацию терапевта, измерить давление, рост и вес, пройти электрокардиографию, флюорографию, а также сдать общий и биохимический анализы крови. С 15:00 работа продолжится на площадке Центра медицины активного долголетия.

«5 сентября Мытищи отметят свой день рождения, и Мытищинская больница станет неотъемлемой частью этого праздника. В честь этого события поликлиника № 2 по адресу ул. Юбилейная, 10Б, превратится в центр заботы о самом главном — вашем здоровье. Мы приглашаем вас на уникальную акцию — ночную диспансеризацию, чтобы вы могли сделать себе самый ценный подарок», — рассказали в Мытищинской областной клинической больнице.

Медики напоминают о необходимых документах: для прохождения обследования при себе нужно иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Адрес поликлиники № 2: улица Юбилейная, 10Б.

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