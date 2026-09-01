В подмосковном колледже «Энергия» начали обучение почти 3 тыс. первокурсников

В День знаний, 1 сентября, состоялись торжественные линейки в 10 структурных подразделениях подмосковного колледжа «Энергия» — в Реутове, Балашихе, Электроуглях, Ногинске и Старой Купавне, крупнейший колледж региона принял более 2,5 тыс. первокурсников.

Директор колледжа, член Регионального совета областного реготделения Союза машиностроителей России Константин Подоляк подчеркнул, что в этом году приемная кампания превзошла все ожидания.

«Ребят набрали на все бюджетные места. Также распределяли оставшихся детей, которые не прошли конкурсный отбор. Предлагали им другие направления подготовки, где средний балл аттестата ниже. В приоритете у абитуриентов специальности, связанные с машиностроительной отраслью», — добавил он.

По его словам, это сварочное производство, технологии машиностроения, операторы — наладчики металлообрабатывающих станков, полимерные композиты, аддитивные технологии, мехатроника и мобильная робототехника и многие другие. Конкурс доходил до 6 человек на одно место.

Многие студенты поступили по программам ФП «Профессионалитет». Он направлен на ускоренное обучение специалистов по востребованным направлениям. В рамках федерального проекта колледж плодотворно сотрудничает с Московским областным РО СоюзМаш и входящими в него машиностроительными предприятиями, в числе которых реутовское НПО машиностроения, балашихинские Авиационная корпорация «Рубин», КРИОГЕНМАШ и другие.

Председатель областного реготделения Союза машиностроителей Валерий Бунак добавил, что взаимодействие с колледжем «Энергия» нацелено на совершенствование подходов к подготовке рабочих. Он отметил, что реготделение заключило соглашение о сотрудничестве с Министерством образования Московской области. Партнерство нацелено на развитие сферы СПО в регионе, повышение качества профподготовки.

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