Милая белка, серьезные последствия: жительнице Подмосковья назначили вакцинацию после прогулки в лесном массиве

В Красногорскую клиническую больницу обратилась 21-летняя пациентка с укусом белки в правое бедро, полученным во время прогулки в лесном массиве. Девушка решила угостить грызуна, однако после того, как животное расправилось с угощением, оно принялось обследовать одежду и личные вещи новой знакомой в поисках дополнительного лакомства. Попытка стряхнуть зверька обернулась тем, что белка укусила девушку за бедро, сообщил REGIONS.

Пострадавшая, понимая, что даже незначительная травма от дикого зверя чревата заражением опасными инфекциями — в частности, бешенством и столбняком, — незамедлительно направилась в приемное отделение. Медики расценили такой шаг как единственно верный в сложившихся обстоятельствах и высоко оценили осознанность пациентки.

В больнице женщине оказали необходимую помощь: провели первичную хирургическую обработку раны, удалив поврежденные ткани и очистив место укуса от возможных загрязнений, и ввели первый компонент курса антирабической вакцины для предотвращения развития бешенства. Параллельно врачи оценили необходимость дополнительной профилактики столбняка.

В медучреждении обращают внимание горожан на важность немедленного обращения при любых контактах с дикими животными, закончившихся травмой. Специалисты подчеркивают: не следует дожидаться появления каких-либо симптомов, поскольку комплекс экстренных мер — от обработки раны до введения иммуноглобулина и вакцины — эффективен только при своевременном старте.

Кроме того, врачи напоминают, что недооценка подобных травм может обернуться серьезными последствиями для здоровья, а наблюдение за лесными обитателями безопаснее вести с почтительного расстояния, избегая прямого контакта и попыток их покормить.

«Одного укуса или соприкосновения со слюной животного достаточно для того, чтобы заразиться бешенством», — пояснил травматолог Ибрагим Абакаров.

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