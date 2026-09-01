В Троице-Сергиевой лавре запустили онлайн-сервис «Задать вопрос батюшке»

В подмосковном Сергиевом Посаде Троице-Сергиева лавра запустила новый онлайн-сервис для верующих — «Задать вопрос батюшке». Теперь любой желающий может дистанционно получить развернутое пастырское наставление по волнующим вопросам духовной жизни, сообщил REGIONS.

Каких тем касается диалог и кто отвечает

Проект адресован тем, кто ищет ориентиры в вопросах веры, молитвы или переживает сложные жизненные обстоятельства. Обработкой запросов занимаются священнослужители и насельники обители, которые ежедневно несут послушание в монастыре. Разработчики особо подчеркивают конфиденциальность: вся переписка носит строго личный характер, вопросы и ответы не публикуются и направляются исключительно адресату.

Как воспользоваться новым сервисом

Отправить обращение можно в несколько шагов:

перейти на официальный портал Лавра.рф;

найти блок «Задать вопрос батюшке» внизу главной страницы или зайти в раздел «Мои заявки» через личный кабинет;

изложить суть вопроса и указать действующий адрес электронной почты.

Сроки обратной связи

Создатели сервиса предупреждают, что ответы не формируются по шаблону или жесткому регламенту. Священники подходят к каждому письму индивидуально и вдумчиво, поэтому точные сроки не устанавливаются. Однако братия Лавры заверяет: ни одно обращение не останется без внимания. Новая функция, как надеются в обители, станет для прихожан надежным источником поддержки и духовного утешения.

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс передал Лавре редкую икону Сергия Радонежского XIX века.