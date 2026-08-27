Культурный код на педсовете: как в Луховицах готовятся к новому учебному году

Перед Днем знаний в Луховицах прошла традиционная педагогическая конференция. В этом году ее посвятили культурному коду образования. В школе № 2 собрались представители администрации, депутаты, педагоги, ветераны отрасли, молодые специалисты и общественность.



Участники подвели итоги минувшего учебного года, отметили успехи и наметили пути развития. Отдельное внимание уделили нравственному воспитанию. В школах и детских садах, по мнению собравшихся, важно формировать не только знания, но и чуткость, неравнодушие и любовь к Родине.



Глава муниципалитета Марк Черемисов вручил 18 педагогам награды: поздравительные адреса от губернатора Московской области Андрея Воробьева, благодарственные письма от депутата Госдумы Никиты Чаплина и почетные грамоты от себя.



Марк Черемисов отметил, что за каждой наградой стоит огромный труд, терпение и настоящая любовь к детям.



Отметим, что 2026 год объявлен Годом единства народов России. Глава округа подчеркнул, что базовые ценности закладываются в детстве, а уважение к традициям разных народов помогает жителям страны быть одной большой семьей.



По словам Марка Черемисова, задача муниципалитета — поддерживать эти смыслы в школах, садах и кружках. Он также отметил, что в округе внедряют новые методики, присматриваются к современным технологиям, но при этом бережно хранят главное — человеческое тепло, наставничество и связь поколений. Глава пожелал, чтобы новый учебный год был ярким, плодотворным и полным добрых событий.



Участники конференции обсудили не только итоги, но и разработали план по достижению новых высот в предстоящем учебном году.