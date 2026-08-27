Венчаться нельзя, крестить можно: раскрыты главные мифы Орехового Спаса

Ежегодно 29 августа православные отмечают Третий Спас. В народе его называют Ореховым или Хлебным, однако церковное значение праздника совсем иное — это Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа. Интернет-издание «Ямал-Медиа» разобралось, почему не стоит путать урожай с верой и какие традиции действительно имеют смысл.

Третий Спас ежегодно празднуется 29 августа, на следующий день после Успения Богородицы. В церковном календаре это отдельный праздник — Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа. Согласно преданию, лик Спасителя чудесным образом отпечатался на полотенце, которым Он вытер лицо. В 944 году святыню перенесли в Константинополь, отсюда еще одно народное название — Спас на холсте.

Икона «Спас Нерукотворный» известна каждому православному. Как напомнил настоятель Никольского собора в городе Мосальске иерей Владислав Береговой, именно под этим образом, изображенным на хоругви, было выиграно немало сражений. Сегодня эта икона считается главной для воинов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Ее изображение можно увидеть на шевронах и стягах. Одна из самых известных древнерусских икон хранится в Третьяковской галерее.

Названия «Ореховый» и «Хлебный» закрепились в народе из-за крестьянского календаря. К концу августа созревают лесные орехи и завершается жатва. Из муки нового урожая пекли первый хлеб — отсюда поговорка «Третий Спас хлеба припас». Однако иеромонах Макарий (Маркиш) пояснил, что слово «Спас» означает Спасителя и указывает на Христа, а не на орехи или хлеб. Народные названия — это лишь привязки к сезону созревания плодов.

«Но не следует подменять этим христианский смысл праздника и уходить в суеверия и предрассудки», — добавил иеромонах Макарий (Маркиш).

Первоначальный смысл традиции освящения плодов заключался не в том, чтобы получить «святые орешки» домой. Как отметил иерей Владислав Береговой, человек посвящал Богу часть урожая, и тем самым освящался весь урожай. Принесенные плоды чаще всего оставляли при храме или передавали нуждающимся. Именно таких прихожан в церковных молитвах называют плодоносящими.

В сам праздник верующим рекомендуется посетить Божественную литургию, при возможности исповедаться и причаститься. Если попасть в храм не получается, можно прочитать молитву перед иконой Спаса Нерукотворного. По традиции можно испечь хлеб из свежей муки, собрать орехи и разделить угощение с близкими. Успенский пост уже завершен, специальных церковных запретов на работу или бытовые дела не существует.

С Третьим Спасом связано множество народных примет. Считалось, что если к 29 августа улетели журавли — Покров будет морозным. Дождь с грозой предвещал теплую осень, а солнечная погода — раннее бабье лето. Богатый урожай орехов связывали с хорошим урожаем ржи в следующем году. Девушки загадывали желание и раскалывали орех: полное ядро сулило исполнение задуманного.

Венчание 29 августа в этом году невозможно, так как дата приходится на субботу — накануне воскресного дня таинство не совершается. Однако зарегистрировать брак в ЗАГСе или устроить семейное торжество можно. Крестить ребенка в этот день также разрешается.

Иеромонах Макарий (Маркиш) призвал не смешивать народные поверья с церковной традицией. Сами по себе приметы вере не противоречат, но попытки приписать орехам или хлебу особое мистическое значение — это суеверие. Священник напомнил главное правило: вера не сводится к формальным ритуалам, а требует любви к Богу и ближнему. Именно этого, по его словам, не следует забывать ни в Ореховый Спас, ни в другие православные праздники.