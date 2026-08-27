Смеситель, LED-лампы и посудомойка: россиянам рассказали, как снизить плату за коммуналку на 55 тысяч

Семья из трёх человек в России может сократить ежегодные расходы на жилищно-коммунальные услуги на сумму до ₽55 тыс. Такую возможность подтвердили специалисты в беседе с РИА Новости . Основные инструменты экономии — замена смесителя, установка энергоэффективных ламп и покупка посудомоечной машины.

По расчетам экспертов, только модернизация сантехники и освещения позволяет сэкономить на воде от 16,4 до 20,4 тыс. рублей в год. Если же дополнить этот набор посудомоечной машиной, то выгода возрастает: при централизованном горячем водоснабжении или газовом нагреве — от 21,7 до 27,6 тыс. рублей, а при электрическом нагреве — от 42 до 55,4 тыс. рублей.

Самая простая и доступная мера — замена обычных ламп накаливания мощностью 60 Вт на LED-лампы с аналогичным световым потоком. В квартире с 12–15 светильниками такая замена сохранит до 8,5 тыс. рублей в год. Установка смесителя и душевой системы с функцией аэрации даёт экономию до 10,2 тыс. рублей. Унитаз с двухступенчатой системой смыва позволяет сэкономить до 1,8 тыс. рублей с учётом водоотведения. А посудомоечная машина класса энергоэффективности А++ при электрическом нагреве воды способна уменьшить счета на 35 тыс. рублей ежегодно.

Эксперты подчеркивают: все перечисленные меры не требуют капитального ремонта и окупаются в течение первого года использования. При этом они не только снижают финансовую нагрузку, но и делают быт более комфортным.

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