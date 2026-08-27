Не спасает даже очистка: где в картофеле прячется смертельный соланин и как его распознать

Позеленевший картофель — не просто неаппетитный, но и потенциально опасный для здоровья продукт. Агроэксперт, управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк в беседе с RT объяснил, что изменение цвета кожуры напрямую связано с накоплением токсичного вещества — соланина.

По словам специалиста, зеленый оттенок появляется, когда клубень находится на свету — будь то солнечные лучи или искусственное освещение. В таких условиях в картофеле запускается синтез хлорофилла, который и придает ему характерный цвет. Однако одновременно с этим процессом активизируется выработка соланина — природного гликоалкалоида, который растение использует как защиту от вредителей. Сам соланин бесцветен, но его присутствие всегда сопутствует позеленению, поэтому кожура служит удобным индикатором потенциальной угрозы.

Березнюк обратил внимание, что максимальная концентрация токсина сосредоточена не в мякоти, а в глазках, кожуре, ростках и тонком подкожном слое толщиной всего 1–2 миллиметра. Именно эти части клубня наиболее опасны. Даже если очистить позеленевший картофель, соланин может остаться в прилегающих тканях, поэтому эксперт настоятельно рекомендует не рисковать и выбрасывать клубни с выраженными зелеными пятнами.

Употребление такого продукта, даже после термической обработки, может привести к серьезному отравлению — вплоть до тошноты, рвоты и расстройства нервной системы. Особенно уязвимы дети и пожилые люди. В целях безопасности специалист советует хранить картофель в темном прохладном месте и регулярно перебирать запасы, удаляя проросшие или позеленевшие экземпляры. Если зелень появилась на небольшом участке, можно срезать его с запасом, но при обширном поражении лучше отказаться от клубня целиком.

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