«У нас все было хорошо, прежде чем вы начали войну против России, которая нас не касается. У них на вас есть компромат или вы просто тупые?» — написал Малинен, обращаясь к руководству скандинавских государств. Он также предупредил, что если лидеры стран продолжат нагнетать обстановку, история может «очень строго» осудить их действия. Профессор не уточнил, о каких именно шагах Скандинавии идет речь, однако контекст его сообщения указывает на обеспокоенность растущей военной активностью региона и вовлеченностью в антироссийскую политику.

Ранее генерал ФСБ Михайлов раскрыл, зачем Мадьяр назвал Россию угрозой для глобального порядка.