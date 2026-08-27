В Солнечногорске 1 сентября откроется обновленная Менделеевская школа

В поселке Менделеево городского округа Солнечногорск завершился капитальный ремонт средней общеобразовательной школы, расположенной на улице Куйбышева, ее планируют открыть 1 сентября. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках областной государственной программы и национального проекта «Молодежь и дети». Площадь здания составляет более 3,8 тыс. кв. м, его построили в 1970 году. В нем обновили фасад, кровлю, заменили все инженерные сети и сантехническое оборудование, установили системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, провели работы во внутренних помещениях, включая спортивный зал и пищеблок. Кроме того, специалисты выполнили работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.