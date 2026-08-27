«Субстанция» и «бесформенные»: «Гнида» из сериала «Кадетство» оскорбил пассажирку в самолете и извинился в эфире

Актер театра и кино Кирилл Емельянов, известный широкой публике по сериалу «Кадетство» в роли суворовца Сырникова с народным прозвищем «Гнида», оказался в центре скандала после того, как в соцсетях опубликовал видео с оскорблениями в адрес полной пассажирки, летевшей с ним в одном самолете. Инцидент обсуждали в программе «Пусть говорят» на Первом канале.

Поводом стало удаленное на момент публикации видео, в котором Емельянов рассказал, что его соседка по креслу заняла два с половиной места и, по его словам, источала неприятный запах. Актер назвал женщину «склизкой, вонючей и потной» и возмутился, что ему пришлось терпеть это на протяжении всего трехчасового полета. Позже, появившись в студии «Пусть говорят», Емельянов попытался смягчить ситуацию. Увидев приглашенных девушек с пышными формами, он принес извинения, но оговорился: «Наверное, на эмоциях я переборщил. Но почему я должен за свои деньги испытывать дискомфорт?» — настаивал артист.

Ранее критик Соседов заявил, что Леонтьев выступает ради корпоративов и высоких гонораров.