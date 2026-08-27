Подмосковные биатлонисты завоевали 10 медалей на первенстве ЦФО

Подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей на первенстве Центрального федерального округа по биатлону, которое проходило с 23 по 27 августа в деревне Демино (Ярославская область). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Екатерина Иванова (Павловский Посад) и Полина Чурилова (Павловский Посад) одержали победу среди девушек 15-16 лет, София Чернова (девушки 15-16 лет, Краснознаменск), Елена Акимова (девушки 17-18 лет, Пушкино) и Дмитрий Хайбрахманов (СШОР «Истина», Истра) оказались серебряными призерами. Последний выступил в кроссе-спринте на 3,6 километра среди юношей 17-18 лет. Помимо этого, подмосковные спортсмены завоевали пять бронзовых наград.

Соревнования являются одним из ключевых стартов для молодых спортсменов. Они позволяют отобрать сильнейших для участия в первенстве России, их организовали в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.