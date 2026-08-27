Можно ли ходить в зал каждый: опасные признаки перетренированности

Желание заниматься спортом регулярно — хорошая привычка, однако ежедневные интенсивные тренировки подходят далеко не всем. Организму необходимо время на восстановление, особенно после силовых нагрузок. Тренер Роман Щукин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», сколько тренировок достаточно для поддержания здоровья и как понять, что человек перегружает себя.

Сколько раз в неделю нужно тренироваться?

По словам Романа Щукина, человеку, который занимается спортом для поддержания здоровья, необязательно проводить в зале каждый день.

«Если взять силовые тренировки умеренной интенсивности продолжительностью около часа, то для человека, занимающегося для здоровья, будет достаточно двух-трех тренировок в неделю», — отметил тренер.

При этом в остальные дни можно сохранять физическую активность без серьезной нагрузки на организм.

Сколько должны отдыхать мышцы?

Ежедневно можно гулять, кататься на велосипеде и выполнять другие легкие виды активности. С силовыми тренировками ситуация другая: после нагрузки мышцам необходимо восстановиться.

«В зависимости от мышечной группы восстановление может занимать примерно 48–72 часа. При этом полное восстановление организма после некоторых нагрузок способно продолжаться значительно дольше — до двух недель», — отметил эксперт.

Важную роль играет и нервная система. При силовой тренировке нагрузка приходится не только на мышцы, поэтому организму необходим полноценный отдых.

Тревожные сигналы организма

Один из главных сигналов перегрузки — изменение самочувствия и результатов. Если желание заниматься пропадает, появляется постоянная вялость, а привычные силовые показатели начинают снижаться, возможно, организм не успевает восстанавливаться, пояснил тренер.

«Постоянная нагрузка без достаточного восстановления может увеличить риск травм. Речь идет о повреждениях мышц и сухожилий, а также о перенапряжении нервной системы. Кроме того, чрезмерная физическая нагрузка создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему», — добавил он.

Как заниматься каждый день и не перегружаться?

Тем, кто хочет сохранять активность ежедневно, тренер посоветовал чередовать разные виды нагрузки.

«Можно сочетать силовые тренировки с йогой или пилатесом для расслабления и добавить прогулки. Например, две силовые тренировки, одна-две йоги, а остальные дни — гулять», — рассказал Щукин.

Особенно внимательно к выбору интенсивности тренировок стоит относиться людям с хроническими заболеваниями. Хроническое заболевание — не повод полностью отказываться от спорта, однако тренироваться по принципу «через не могу» тоже не стоит.