Банк испортил кредитную историю: как исправить ошибку и восстановиться после просрочек

Кредитная история может ухудшиться не только из-за действий самого заемщика. Иногда причиной становится техническая ошибка или некорректно переданные банком сведения. Финансовый консультант Иван Давыдов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как действовать в такой ситуации и оспорить ошибочные данные.

Ошибки в кредитной истории могут возникать при передаче информации кредитором в БКИ. Поэтому периодически стоит проверять свой кредитный отчет и обращать внимание не только на наличие просрочек, но и на все указанные в нем обязательства.

«Если заемщик обнаружил кредит, которого не оформлял, неверную сумму задолженности или просрочку при своевременно внесенном платеже, ошибочные сведения можно оспорить», — отметил эксперт.

Сначала необходимо узнать, в каких бюро кредитных историй хранится информация о заемщике, и получить кредитный отчет. Если в нем обнаружены недостоверные сведения, следует обратиться в соответствующее БКИ с заявлением об их исправлении.

«Желательно приложить документы, которые подтверждают вашу позицию: справку банка о погашении задолженности, платежные документы и другие подтверждения», — рассказал финансовый консультант.

После получения заявления БКИ направляет запрос кредитору, который передал спорные сведения, и проводит проверку. На рассмотрение заявления и предоставление результата отводится до 20 рабочих дней.

При этом исправить можно только недостоверную информацию. Если просрочка действительно была, удалить ее из кредитной истории по желанию заемщика нельзя, заключил Давыдов.

Ранее эксперт рассказал, что даже незначительные просрочки — комиссия, процент или небольшой долг — могут надолго закрыть доступ к новым кредитам.