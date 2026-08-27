Глава Луховиц передал подарки ко Дню знаний детям погибшего участника СВО

Руководитель муниципального округа Луховицы Марк Черемисов посетил семью Шаниных. Глава семейства Александр героически погиб в январе 2025 года, выполняя боевые задачи. В гостях у вдовы Лаодики Анатольевны и ее детей — Егора, Евы и Дианы — также были депутаты и представители ветеранских организаций.



Марк Черемисов отметил, что такие встречи — не просто служебная обязанность, а возможность сказать близким защитников: они не одиноки, их подвиг помнят и ценят. Семья уже получает все положенные выплаты и меры поддержки, однако муниципалитет готов и дальше помогать по любым возникающим вопросам.



Вместе с главой приехали депутат окружного Совета депутатов и представитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Николай Поляков, депутат фракции партии «Единая Россия» Валентина Строкова, а также руководитель местного Центра поддержки участников СВО и их семей Ирина Вавилова. Марк Черемисов подчеркнул, что все структуры работают одной командой, чтобы ни одна семья не осталась без внимания.



Администрация подготовила для Егора все необходимое к школе, а для Евы собрали набор для творчества и развития. Во время беседы дети рассказали об увлечениях: Егор играет на гитаре и аккордеоне, занимается гимнастикой, Ева посещает танцевальные занятия в Доме культуры «Старт», а Диана увлекается вышивкой и показала свои работы.



Марк Черемисов сообщил, что в Луховицах планируется строительство круглогодичной ледовой арены, и договорился с Егором вместе покататься на коньках в новой арене. Глава подчеркнул, что долг муниципалитета — быть опорой для семей бойцов, а такие встречи помогают сохранять связь поколений и помнить о тех, кто защищал Родину.