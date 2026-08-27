Внедрение ИИ и лучшие школы. Губернатор Подмосковья открыл областной форум педагогов

«Весь вопрос – как в современном мире дать такое образование, которое позволит человеку полностью реализовать себя. Для этого действует огромная программа обновления инфраструктуры: новые школы, интерактивные доски, компьютеры – все это крайне важно. Вторая важнейшая деталь — подготовка учителей: в современном мире они тоже должны быстро адаптироваться к новым технологиям. И третье – сами технологии. Раньше на уроках труда были стамеска, фрезерный и сверлильный станки. Сегодня это робототехника, компьютеры и искусственный интеллект», — сказал губернатор.

В этом году в 215 школах Подмосковья стартует «Киберурок». Занятия охватят 55 тыс. школьников. Ребятам расскажут о кибербезопасности, методах защиты от мошенников, основах работы с ИИ.

«Информационные технологии – это вызов, с которым сталкивается система образования. Здесь мы не должны находиться в стороне, но всегда должны помнить, что во главе образовательного процесса стоит учитель. Да, мы никогда не откажемся от классической системы образования, но важно, чтобы информационные технологии служили в поддержку педагогов. Сегодня нужно подготовить школьников к использованию искусственного интеллекта, рассказать о возможностях, об угрозах, о рисках», — отметил Кравцов.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ]

В рамках форума были названы лучшие школы Подмосковья. Лидерами стали Лицей №23 в Подольске, Гимназия №41 в Люберцах и Лицей имени Героя Советского Союза П.В. Стрельцова в Воскресенске. Также губернатор вручил дипломы «Флагман образования Московской области 2026 года» директорам гимназии им. Примакова и Физтех-лицея им. Капицы.

В Подмосковье активно используются ИИ-проекты в образовании. «Ассистент преподавателя» помогает 4 тыс. учителей составлять планы занятий и отчеты, а «Цифровой помощник учителя» ускоряет проверку письменных заданий. Этот сервис работал как пилот в 5 округах, но в новом учебном году охватит весь регион.

«Очень важно, что Сергей Сергеевич Кравцов принял решение уже в этом году начать внедрение искусственного интеллекта в школах. Это масштабная задача, которую можно решить только вместе — государству, технологическим компаниям, Альянсу в сфере ИИ и вузам. Сбер готов предоставить весь необходимый технологический стек для внедрения ИИ, для помощи педагогам и школам, участвовать в разработке учебных и методических материалов», — отметил Греф.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ]

В новом учебном году в Подмосковье более чем вдвое увеличат число математических классов – до 4,2 тыс. Также вырастет количество предпрофессиональных классов – до 3,5 тыс.

С этого года Подмосковье вошло в федеральный эксперимент по повышению доступности среднего профобразования. Теперь, если школьник хочет пойти в колледж по 40 самым востребованным профессиям и специальностям, то вместо четырех ОГЭ ему нужно сдать всего два. Такой возможностью воспользовался каждый третий девятиклассник региона.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность развития колледжей в регионе.