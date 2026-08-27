«Выбежала из автобуса и поднялась в горы»: россиянка рассказала о потопе на КПП и поисках военных

Россиянка Ирина, оказавшаяся в эпицентре паводка на погранпереходе между Непалом и Китаем, поделилась деталями случившегося. Она чудом спаслась, взобравшись в горы, но потеряла паспорт и другие документы, сообщает RT.

По словам женщины, она передала свои документы организаторам поездки и проверяющим на непальском контрольно-пропускном пункте, а сама осталась в автобусе ждать оформления. Неожиданно она увидела стремительные потоки воды, хлынувшие в сторону транспорта, и мгновенно выбежала из салона. Спасаясь от стихии, Ирина по лестницам поднялась на возвышенность в горах. Однако в спешке и суматохе она не успела забрать документы, и теперь у нее нет паспорта, что серьёзно осложняет её положение.

Сейчас, по словам россиянки, в районе бедствия находятся только местные военные на вертолетах. Они проводят поисковые работы и опросы выживших, составляя списки с указанием фамилий, стран и возраста пострадавших. Ирина добавила, что других гражданских или представителей властей на месте она не видела. Обстановка остается напряженной, и все надежды на помощь связаны с военными.

Ранее при падении БПЛА в Липецкой области погибли мужчина и 14-летний подросток.