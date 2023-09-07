Новый сезон «Урока цифры» познакомит школьников с применением технологий ИИ в отраслях экономики

Новый сезон «Урока цифры» познакомит школьников с применением технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики. Он пройдет с 18 сентября по 8 октября.

«Искусственный интеллект сегодня применяется во всех отраслях экономики, поэтому компетенции в этой сфере востребованы в любой профессии. Мы видим, как растет интерес молодых людей, школьников, педагогов и родителей к информационным технологиям и ИИ, и, отвечая на этот запрос, постоянно обновляем систему обучения, создаем современный, интересный, интерактивный контент и делаем его доступным для всех независимо от места проживания», – отметил исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Петр Положевец.

В ходе «Урока цифры» школьники познакомятся с процессами работы с данными и на практике изучат применение технологий искусственного интеллекта в разных отраслях экономики. Закрепить знания они смогут благодаря интерактивному тренажеру.

Уроки построены таким образом, чтобы обучение было интересно для школьников любых возрастов. Для комфортного прохождения урока на разных устройствах разработана и мобильная версия.

Для дополнительной подготовки педагогов к «Уроку цифры» 12 сентября на сайте проекта пройдет дистанционное обучающее мероприятие с разработчиками урока.