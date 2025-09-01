Первый школьный звонок прозвучал для учащихся четвертой школы в Шатуре

В этом году за парты сядут 83 первоклассника, а 44 выпускника завершат важный этап обучения. Праздничная линейка, посвященная Дню знаний, прошла для школьников в актовом зале школы округа Шатура.

1 сентября слова поддержки и наилучшие пожелания юным учащимся были адресованы от директора школы, Елены Козловой, и председателя Общественной палаты города Шатура, Константина Петрова.

«Желаю родителям набраться терпения, первоклассникам — легко влиться в школьную жизнь, а выпускникам успешно сдать экзамены и поступить в выбранные вузы», — сказал общественник, обращаясь к школьникам.

В качестве праздничного угощения все ученики начальной школы получили мороженое от губернатора Московской области, а глава округа Николай Прилуцкий вручил им наборы с необходимыми канцелярскими принадлежностями.

В этот особенный день старшеклассники преподнесли малышам символический ключ, открывающий двери в страну знаний. В свою очередь, первоклассники пообещали учиться с отличными оценками и с достоинством поддерживать традиции старшего поколения.