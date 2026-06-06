«Поступление стало стратегией»: как меняется приемная кампания — 2026 и почему строителям нужны IT-компетенции

В 2026 году приемная кампания в российских вузах проходит по новым правилам. Абитуриенты окончательно переходят в цифровую среду: меняется система подачи документов, усиливается конкуренция между вузами, а сами поступающие все чаще выбирают образовательные программы, ориентируясь не только на престиж профессии, но и на перспективы трудоустройства и цифровые навыки.

О том, как трансформируется приемная кампания, почему строительная отрасль сегодня нуждается в IT-специалистах и каким становится современный студент инженерного вуза, рассказывает заместитель начальника УРПДД НИУ МГСУ Александр Владимирович Паничерский.

Чем приемная кампания 2026 года отличается от предыдущих лет?

Возможность подать документы дистанционно через «Госуслуги» появилась не вчера — этим уже несколько лет пользуются сотни тысяч абитуриентов. Но принципиальное изменение 2026 года в другом: онлайн-подача через сайты самих вузов отменена. Фактически остается единый электронный канал — портал «Госуслуги», а также традиционная подача лично или почтой. Для абитуриента онлайн даже удобнее: одна понятная процедура вместо десятков разных форм у каждого университета.

Второй важный блок изменений касается прозрачности приема. Теперь вузы обязаны заранее, до середины апреля, публиковать количество платных мест и не могут менять его по ходу кампании. По ряду направлений дополнительно вводится ограничение на количество платных мест.

Серьезно изменился и механизм целевого приема. Теперь заявка привязана к конкретному работодателю, а сама информация стала гораздо более детализированной. Абитуриент сразу видит, какая организация и в каком регионе готова взять его на целевое обучение. В числе наших партнеров: Атомэнергопроект, Концерн «Титан-2», Мособлгаз, Московский метрополитен и другие крупные работодатели.

Если говорить о НИУ МГСУ, то в этом году университет расширяет географию подготовки инженерно-строительных кадров и других специалистов. Прием будет вестись не только в головную организацию в Москве и филиал в Мытищах, но и в два новых филиала в Донецкой Народной Республике — Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры в Макеевке и Приазовский государственный технический университет в Мариуполе.

Как подача документов через «Госуслуги» меняет поведение абитуриентов?

Поступление сегодня превращается в полноценную стратегию. Через единый портал абитуриент может за один раз подать документы сразу в несколько вузов и на несколько направлений, а затем гибко расставлять приоритеты.

Никто больше не действует по принципу «куда успею доехать». Выпускники заранее просчитывают разные сценарии: анализируют проходные баллы прошлых лет, количество бюджетных мест, перспективы трудоустройства и уже на основании этих данных формируют свою стратегию поступления. Из-за того, что подача больше не привязана к географии, конкуренция стала по-настоящему общероссийской. Абитуриент из любого региона теперь спокойно рассматривает ведущие московские вузы и ориентируется прежде всего на качество программы и карьерные возможности.

Меняется и сам ритм приемной кампании. Технически подача занимает несколько минут, поэтому основное внимание смещается на анализ программ и постоянный мониторинг конкурсных списков.

Мы это хорошо видим по обращениям абитуриентов. Вопросы стали гораздо более конкретными и взрослыми. Спрашивают уже не «что это за специальность», а «сколько мест на программе», «какие проходные баллы» и «кем работают выпускники». Для университетов это означает необходимость быть максимально прозрачными — открыто показывать места, программы, баллы и работодателей.

Почему в строительной отрасли растет спрос на IT-компетенции?

Потому что современное строительство уже невозможно представить без цифровых технологий. Сегодня любое здание сначала создается в цифровой модели, а уже потом выходит на строительную площадку. Проектирование, расчеты нагрузок, управление сроками, бюджетом, логистикой, эксплуатацией объекта — все это теперь строится вокруг данных и цифровых платформ. Технологии информационного моделирования в проектах с государственным участием уже давно перестали быть экспериментом — это полноценный отраслевой стандарт. Поэтому инженер, который умеет только чертить и считать вручную, сегодня объективно проигрывает специалисту, способному соединять строительную инженерию с цифровыми инструментами. Мы видим этот запрос и по приемной кампании. Например, на направление «Информационные системы и технологии в строительстве» в этом году предусмотрено 191 бюджетное место — это одно из крупнейших направлений университета.

Какие цифровые навыки сегодня наиболее востребованы у будущих инженеров-строителей?

Базой сегодня становятся технологии информационного моделирования — умение создавать и сопровождать цифровую модель объекта на всех этапах его жизненного цикла.

Кроме того, востребовано владение расчетными и проектными комплексами, системами автоматизированного проектирования, навыки обработки данных и автоматизации рутинных процессов.

Очень ценится способность быстро адаптироваться к новым технологиям. Например, написать простой скрипт для типового расчета, обработать большой массив данных или грамотно использовать инструменты искусственного интеллекта в проектировании.

Также растет спрос на специалистов, которые понимают, как работают цифровые двойники и системы мониторинга зданий.

Но, пожалуй, самый важный навык сегодня — это готовность постоянно учиться. Программное обеспечение меняется каждые несколько лет, и инженер должен быть готов быстро осваивать новые инструменты.

Как BIM, искусственный интеллект и цифровые технологии меняют требования к выпускникам строительных вузов?

Они меняют саму роль инженера. Если раньше ценился специалист, который аккуратно выполняет чертеж или расчет, то сегодня значительную часть такой работы выполняют алгоритмы. От человека теперь требуется другое: правильно поставить задачу, проверить результат, выбрать оптимальное решение и взять на себя ответственность за него.

Информационное моделирование учит видеть объект целиком. Любое изменение автоматически влияет на связанные разделы проекта, и инженер должен понимать всю систему комплексно.

Искусственный интеллект уже помогает анализировать варианты планировок, оптимизировать конструкции и прогнозировать риски. Но доверять этим инструментам может только специалист с сильной инженерной базой. Без понимания физики и инженерной логики даже самая современная технология становится опасной. Поэтому мы не заменяем фундаментальную инженерную школу цифровыми инструментами, а, наоборот, усиливаем ее. Хороший выпускник сегодня должен одинаково уверенно говорить и на языке инженерии, и на языке данных.

Какие строительные специальности сегодня наиболее перспективны для абитуриентов?

Классические строительные направления по-прежнему остаются крайне востребованными. Например, промышленное и гражданское строительство — наше крупнейшее направление, где предусмотрено 439 бюджетных мест.

Стабильно высокий спрос сохраняется на специальности, связанные с инфраструктурой: теплогазоснабжение и вентиляция, водоснабжение и водоотведение, дорожное и геотехническое строительство.

Особенно быстро сегодня растут направления на стыке строительства и IT. Это «Цифровое проектирование и моделирование», «Информационные системы и технологии в строительстве», «Цифровизация и автоматизация технологических процессов».

Большой интерес вызывают и междисциплинарные программы — например, бизнес-инжиниринг в строительстве, где инженерия сочетается с управлением проектами и экономикой.

Отдельно стоит отметить уникальные специалитеты, связанные со строительством высотных, большепролетных, подземных и гидротехнических сооружений, а также объектов атомной энергетики.

Если говорить коротко, то лучшая стратегия для абитуриента сегодня — получить сильную инженерную базу и одновременно освоить цифровые компетенции.

Как меняется портрет современного студента строительного университета?

Современный студент приходит уже цифровым по своему мышлению. Он быстро осваивает новые программы, спокойно работает с технологиями и изначально воспринимает цифровую среду как естественную. При этом он стал гораздо более прагматичным. Студенты с первых курсов думают о карьере, интересуются стажировками, работодателями и уровнем будущих доходов.

Очень заметно вырос интерес к междисциплинарности. Молодежь хочет соединять строительство с IT, экономикой, архитектурой, экологией.

Меняется и гендерный состав инженерных направлений — в проектно-цифровые специальности приходит все больше девушек.

Кроме того, студент стал более требовательным к качеству образования. Ему нужны современные инструменты, практические кейсы, реальные проекты и постоянная связь с отраслью.

Как МГСУ перестраивает образовательные программы под запрос цифровой строительной отрасли?

Мы принципиально отказались от подхода, при котором цифровые дисциплины существуют отдельно от основной инженерной подготовки. Сегодня цифровые компетенции встроены во всю образовательную траекторию. Студенты изучают BIM, современные расчетные комплексы, основы анализа данных и применение искусственного интеллекта на протяжении всего обучения — независимо от профиля подготовки.

Параллельно мы развиваем направления, где цифровые технологии являются ядром профессии. Это «Цифровое проектирование и моделирование», «Информационные системы и технологии в строительстве» и ряд других программ.

Второй ключевой принцип — обучение на реальных задачах. Мы активно развиваем проектное обучение и работаем вместе с индустриальными партнерами. Компании, которые берут студентов на целевое обучение, фактически помогают формировать требования к компетенциям выпускников. Под эти задачи обновляются лаборатории, цифровая инфраструктура и образовательная среда.

Но при этом мы сознательно сохраняем сильную фундаментальную инженерную школу. Именно сочетание классической инженерной подготовки и современных цифровых компетенций позволяет выпускнику быть востребованным не только сегодня, но и через много лет.