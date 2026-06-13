Развестись будет сложнее: власти готовят новые ограничения для супругов при разводе

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина выступила с инициативой об увеличении времени, отводимого на бракоразводный процесс. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС .

Сенатор убеждена, что при наличии общих детей срок расторжения брака должен быть увеличен как минимум вдвое — с трех до шести месяцев. Для супружеских пар, не имеющих детей, предлагается продлить этот период с одного месяца до трех. По мнению Косихиной, крепкая семья является фундаментом государства, а текущая процедура развода в стране проходит чрезмерно быстро.

Часто решения о разрыве отношений принимаются на пике эмоций, в состоянии порыва, о чем люди впоследствии искренне жалеют, но юридически семья к тому времени уже перестает существовать. Увеличение срока ожидания необходимо для того, чтобы супруги имели достаточно времени на раздумья и могли избежать непоправимых фатальных ошибок.