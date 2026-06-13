Торнадо на Урале: очевидцы в Челябинской области сняли на видео мощный смерч — что происходит с погодой?

В Челябинской области очевидцы засняли на видео мощный смерч. Ролик с природным явлением появился в социальных сетях и быстро набрал популярность, сообщило издание АиФ-Москва.

Как выясняется, южноуральцы уже сталкивались с аналогичным разгулом стихии в прошлом. Два года назад, по информации издания, сильнейший ураган в сопровождении торнадо прошел по южной части региона. Тогда удар пришелся на Агаповский и Нагайбакский районы. Свидетели тех событий сообщали, что скорость ветра в порывах достигала 23 метров в секунду.

Последствия того шторма, по имеющимся данным, оказались разрушительными. Стихия повалила примерно 14 опор линий электропередачи. Обесточенными оказались сразу восемь деревенских населенных пунктов. В поселке Субутак, по сведениям властей, пострадали крыши жилых строений. В Остроленском ураган буквально сорвал фрагменты мягкой кровли с крыши здания сельского Дома культуры. Жертв, к счастью, тогда удалось избежать.

Главный урон, который нанес ураган два года назад, пришелся на аграрный сектор. Из-за града и размыва почвы погибли посевы на территории площадью примерно 4 тыс. гектаров. Общий материальный ущерб, согласно предварительным оценкам тех лет, оценивался в 39 млн руб.

Что касается свежего видеозаписи со смерчем, она, судя по реакции в соцсетях, серьезно встревожила жителей области. В связи с этим спасатели обратились к населению с призывом проявлять повышенную осторожность в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Хабаровск пережил мощный ливень, превративший улицы в реки: вода почти по колеса, ветер и град.