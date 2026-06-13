«Хватит это постить»: в МВД призвали удалить фотографии документов из социальных сетей

МВД России дало важные рекомендации по защите личной информации в социальных сетях и мессенджерах. Такую рекомендацию дали в пресс-службе МВД России во время беседы с РИА Новости .

В пресс-службе МВД России дали рекомендации гражданам по защите персональных данных в социальных сетях. Специалисты ведомства подчеркнули важность ограничения доступа к личной информации в интернете.

В министерстве настоятельно рекомендовали пользователям закрыть профили в соцсетях от посторонних лиц. Кроме того, категорически нельзя публиковать в открытом доступе снимки документов, а если подобные публикации уже сделаны — их следует незамедлительно удалить. Также гражданам посоветовали отказаться от размещения фотографий с геометками, которые могут раскрыть домашний адрес или постоянные маршруты передвижения человека.

В МВД напомнили о важности настройки приватности и активации двухфакторной аутентификации во всех мессенджерах. Ранее в Роскомнадзоре также советовали немедленно завершать подозрительные разговоры. В ведомстве подчеркнули, что банковские сотрудники и представители официальных органов никогда не звонят гражданам через мессенджеры и не запрашивают паспортные данные или СМС-коды.