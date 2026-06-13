Ошибка 90% дачников: почему густой посев убивает кустовой укроп и дает былинки вместо пучков
Фото: [REGIONS/Наталья Надточая]
Каждый огородник знает досаду: посеешь укроп весной, а через месяц нежные веточки грубеют, желтеют, и вместо сочной зелени появляются жесткие зонтики. Приходится сеять снова и снова. Но, как рассказал REGIONS агроном из Подмосковья Леонид Суровцев, существуют сорта, которые ведут себя иначе — они не торопятся выбрасывать цветонос и кормят зеленью с мая до заморозков. Эксперт объяснил, почему кустовой укроп нельзя сеять густо, как его правильно «раздевать» и какие 7 сортов гарантируют урожай без головной боли.
Обычный укроп устроен просто: вырос, накопил силы и сразу стремится оставить потомство. Цветонос появляется через 40-50 дней после всходов, и зелень становится жесткой и невкусной. У кустовых сортов программа другая. Они сначала наращивают мощный разветвленный куст с множеством листьев, а только потом думают о размножении. Зонтики появляются на 70-80-й день, а у некоторых сортов — через 100-120 дней. Этого времени хватает, чтобы обеспечить семью свежей зеленью почти на все лето.
Агроном Леонид Суровцев пояснил, что самая частая ошибка огородников — густой посев кустовых укропов. Их сажают как обычные и получают вместо роскошных кустов тощие былинки. Кустовому укропу нужно пространство. Между растениями оставляют 20-30 сантиметров. Только тогда он развернется во всю силу.
Лучшие сорта укропа для беспрерывной зелени
Агроном выделил 7 сортов, которые долго не уходят в зонтики:
- «Буян» — рекордсмен по продолжительности вегетации. В пазухах листьев закладываются новые розетки. С одного растения можно получить до 300 г зелени. Сорт не любит загущения.
- «Салют» — кустовой сорт высотой 45-55 см. Не срезать, а обрывать нижние листья постепенно. Новые быстро отрастают.
- «Мамонт» — среднеранний сорт. Первая срезка через 47 дней. Листья крупные, серовато-зеленые, очень ароматные.
- «Борей» — уникальный позднеспелый сорт, который практически не стрелкуется. Период до созревания семян — 120-135 дней.
- «Кибрай» — позднеспелый сорт. От всходов до срезки 28-39 дней, до цветения — 58-72 дня. Урожайность до 3 кг с квадратного метра.
- «Супердукат» — ценится за позднее образование зонтиков, зелень долго остается нежной.
- «Анна» — хорошо облиственный сорт, который долго не выбрасывает цветонос.
Как выращивать кустовые укропы: главные правила
Кустовые укропы нельзя сеять так же, как обычные. У них другие правила агротехники. Вот что советует агроном:
- Выращивать через рассаду. В конце марта посеять по 2 семечка в стаканчики, оставить самый крепкий росток.
- Пересаживать в открытый грунт при появлении 5-6 настоящих листьев.
- Не загущать посадки. Оптимальная схема — 20×30 см или 30×30 см. При посеве сразу в грунт обязательно проредить всходы.
- Срезать правильно. Кустовой укроп не срезают под корень. Его постепенно «раздевают» — обрывают нижние листья по мере необходимости. На их месте вырастут новые из пазух.
- Не перекармливать. Укропу почти не нужны подкормки. На бедной почве можно внести немного калийного удобрения.
Что делать, если нет времени на рассаду
Не все огородники готовы возиться с рассадой. Агроном предлагает альтернативу: высевать хорошо облиственные укропы («Борей», «Кибрай», «Анна», «Супердукат») с интервалом в 14-15 дней весь май и первую половину июня. Тогда свежая зелень на срезку будет постоянно, даже без рассадного метода.
По словам эксперта, для постоянной еды и заготовок достаточно посадить 20 кустов в теплице вдоль прохода в первых числах мая. И до глубокой осени можно подходить с ножницами — срезать веточки по мере надобности. Никакого подсева и лишней возни. Посадил раз — и забыл.