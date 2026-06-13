Ошибка 90% дачников: почему густой посев убивает кустовой укроп и дает былинки вместо пучков

Каждый огородник знает досаду: посеешь укроп весной, а через месяц нежные веточки грубеют, желтеют, и вместо сочной зелени появляются жесткие зонтики. Приходится сеять снова и снова. Но, как рассказал REGIONS агроном из Подмосковья Леонид Суровцев, существуют сорта, которые ведут себя иначе — они не торопятся выбрасывать цветонос и кормят зеленью с мая до заморозков. Эксперт объяснил, почему кустовой укроп нельзя сеять густо, как его правильно «раздевать» и какие 7 сортов гарантируют урожай без головной боли.

Обычный укроп устроен просто: вырос, накопил силы и сразу стремится оставить потомство. Цветонос появляется через 40-50 дней после всходов, и зелень становится жесткой и невкусной. У кустовых сортов программа другая. Они сначала наращивают мощный разветвленный куст с множеством листьев, а только потом думают о размножении. Зонтики появляются на 70-80-й день, а у некоторых сортов — через 100-120 дней. Этого времени хватает, чтобы обеспечить семью свежей зеленью почти на все лето.

Агроном Леонид Суровцев пояснил, что самая частая ошибка огородников — густой посев кустовых укропов. Их сажают как обычные и получают вместо роскошных кустов тощие былинки. Кустовому укропу нужно пространство. Между растениями оставляют 20-30 сантиметров. Только тогда он развернется во всю силу.

Лучшие сорта укропа для беспрерывной зелени

Агроном выделил 7 сортов, которые долго не уходят в зонтики:

«Буян» — рекордсмен по продолжительности вегетации. В пазухах листьев закладываются новые розетки. С одного растения можно получить до 300 г зелени. Сорт не любит загущения.

«Салют» — кустовой сорт высотой 45-55 см. Не срезать, а обрывать нижние листья постепенно. Новые быстро отрастают.

«Мамонт» — среднеранний сорт. Первая срезка через 47 дней. Листья крупные, серовато-зеленые, очень ароматные.

«Борей» — уникальный позднеспелый сорт, который практически не стрелкуется. Период до созревания семян — 120-135 дней.

«Кибрай» — позднеспелый сорт. От всходов до срезки 28-39 дней, до цветения — 58-72 дня. Урожайность до 3 кг с квадратного метра.

«Супердукат» — ценится за позднее образование зонтиков, зелень долго остается нежной.

«Анна» — хорошо облиственный сорт, который долго не выбрасывает цветонос.

Как выращивать кустовые укропы: главные правила

Кустовые укропы нельзя сеять так же, как обычные. У них другие правила агротехники. Вот что советует агроном:

Выращивать через рассаду. В конце марта посеять по 2 семечка в стаканчики, оставить самый крепкий росток.

Пересаживать в открытый грунт при появлении 5-6 настоящих листьев.

Не загущать посадки. Оптимальная схема — 20×30 см или 30×30 см. При посеве сразу в грунт обязательно проредить всходы.

Срезать правильно. Кустовой укроп не срезают под корень. Его постепенно «раздевают» — обрывают нижние листья по мере необходимости. На их месте вырастут новые из пазух.

Не перекармливать. Укропу почти не нужны подкормки. На бедной почве можно внести немного калийного удобрения.

Что делать, если нет времени на рассаду

Не все огородники готовы возиться с рассадой. Агроном предлагает альтернативу: высевать хорошо облиственные укропы («Борей», «Кибрай», «Анна», «Супердукат») с интервалом в 14-15 дней весь май и первую половину июня. Тогда свежая зелень на срезку будет постоянно, даже без рассадного метода.

По словам эксперта, для постоянной еды и заготовок достаточно посадить 20 кустов в теплице вдоль прохода в первых числах мая. И до глубокой осени можно подходить с ножницами — срезать веточки по мере надобности. Никакого подсева и лишней возни. Посадил раз — и забыл.