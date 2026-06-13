«Стараюсь принять то, что случилось»: Бузова после операции выложила фото в Сеть — певица чувствует себя отвратительно

Певица и телеведущая Ольга Бузова впервые продемонстрировала поклонникам последствия травмы, из-за которой ей потребовалась срочная операция. Звезда опубликовала в своих социальных сетях снимок, сделанный прямо из больничной палаты, сообщил Super.

На фотографии, как могли убедиться подписчики, отчетливо видна нога артистки, зафиксированная в специальном ортопедическом бандаже.

«Пока так… Ночь прошла беспокойно. Спасибо всем за слова любви и поддержку. Чувствую себя отвратительно и беспомощно, стараюсь принять то, что случилось», — написала Бузова.

Ранее стало известно, что певица получила серьезную бытовую травму, находясь дома. По имеющимся данным, Ольга Бузова поскользнулась в ванной комнате и в результате падения сильно повредила колено.

В пятницу, 12 июня, PR-директор артистки Антон Богославский рассказал, что операция продолжалась несколько часов. После звезда находилась в палате, где отходила от действия наркоза. Состояние Бузовой, по информации от ее пиар-директора, оценивалось медиками как стабильное. Угрозы для жизни и здоровья, подчеркнул Богославский, нет.

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