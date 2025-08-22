Шатурский энергетический техникум завершил приемную кампанию

На 375 бюджетных мест поступило свыше 1500 заявлений. Обучение будет вестись по направлениям, охватывающим энергетику, химическую промышленность, информационную безопасность и другие востребованные специальности.

«Наш техникум продемонстрировал выдающиеся результаты, став одним из первых образовательных учреждений Московской области, завершивших приемную кампанию и выполнивших установленные квоты. 375 студентов смогут обучаться бесплатно на трех образовательных площадках, расположенных в Шатуре и Рошале. Дополнительно, 41 человек получит возможность учиться на платной основе», – сообщил директор ГБПОУ МО «Шатурский энергетический техникум» Виталий Давыдов.

В техникум стремятся не только выпускники шатурских школ, но и учащиеся из близлежащих районов Подмосковья, а также из Рязанской, Волгоградской, Иркутской и Архангельской областей. Среди студентов – граждане из Беларуси, Таджикистана и Киргизии.

Начиная с 2025 учебного года, при подаче документов на поступление, первокурсные смогут выбрать возможность обучения по целевому направлению. Ранее эта опция была доступна студентам, начиная со второго курса.

«Крупные организации-партнеры через платформу «Работа России» предоставляют целевые вакансии для наших студентов. Если абитуриент уверен в своем профессиональном выборе, он может выбрать это предложение при подаче документов. Это означает, что предприятие гарантирует предоставление места для прохождения практики, а после успешного окончания обучения – рабочее место», – отметил директор ШЭТ.

Программы обучения и учебные планы профессиональной подготовки в техникуме разрабатываются в тесном сотрудничестве с ведущими предприятиями.

В техникуме также реализуются программы переподготовки и повышения квалификации. Вне конкурсной основы зачисление возможно для участников специальной военной операции, получивших инвалидность и не имеющих возможности продолжить работу по прежней специальности. Одним из военнослужащих было реализовано это право – он будет осваивать специальность «Аддитивные технологии».