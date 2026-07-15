Школьник из Коломны достойно представил Подмосковье на АгроСмене

Ученик агротехкласса Емельяновской школы Городского округа Коломна Прохор Капырин успешно завершил участие во Всероссийской АгроСмене. Две недели интенсивного обучения на площадках лагеря «Витязь», федерального технопарка и филиала Тимирязевской академии изменили представление школьника о будущей профессии. Семиклассник стал одним из двух представителей Подмосковья, прошедших жесткий отбор среди более чем двух тысяч заявок из 67 регионов.

Прохор Капырин вернулся с Всероссийской АгроСмены не просто с новыми знаниями, а с пониманием, куда двигаться дальше. За две недели он освоил азы нескольких аграрных профессий, побывал на экскурсиях в реальных производствах и встретился с экспертами отрасли. Главное — среди сотни лучших школьников страны он нашел единомышленников и по-настоящему влюбился в сельское хозяйство.

Кульминацией поездки стало вручение сертификата об успешном завершении обучения в Институте развития профессионального образования. Юноша признался, что обязательно вернется на АгроСмену — уже как более опытный участник, и поблагодарил организаторов за бесценный опыт.

Агротехкласс в Емельяновской школе существует меньше года, но результаты уже впечатляют. Координатор партийного проекта «Российское село» Ася Исаева отметила, что интерес к земле и современным технологиям у нового поколения огромен, а успех Прохора — лучшее подтверждение правильности выбранного пути.

Директор школы Ирина Королева подчеркнула, что задача сельской школы — не просто быть ближе к производству, а быть его движущей силой, развивать малую родину. Она выразила надежду, что для кого-то из ребят агротехкласс станет первым шагом в профессию и поможет воспитать новое поколение специалистов для сельского хозяйства.