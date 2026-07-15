Опасный лед и уличная еда: нутрициолог из Орехово-Зуева о правилах питания на курорте

Отдых на морском курорте может омрачиться пищевым отравлением, если не соблюдать элементарные правила. Нутрициолог из Орехово-Зуевского округа Елена Денисова в беседе с REGIONS дала рекомендации туристам, как обезопасить себя от кишечных расстройств в условиях жаркого климата. Главные угрозы — лед в напитках, уличная еда и скоропортящиеся продукты.

По словам эксперта, главная опасность на курорте скрывается в прохладительных напитках со льдом. От них лучше отказаться полностью. Лед часто готовят из обычной водопроводной воды, качество которой может не соответствовать привычным стандартам. Именно это нередко становится причиной внезапного расстройства пищеварения. Денисова советует употреблять только бутилированную воду и ею же мыть и ополаскивать фрукты и овощи.

С осторожностью стоит относиться и к напиткам на розлив: домашним компотам, морсам, свежевыжатым сокам и лимонадам. Если неизвестно, соблюдались ли условия хранения и как часто моются емкости, от покупки лучше воздержаться.

Нутрициолог категорически не рекомендует приобретать готовую еду на пляжах или у уличных торговцев. Проверить санитарные условия приготовления и сроки хранения в таких случаях невозможно. Повышенную опасность представляют продукты, склонные к быстрой порче: блюда с майонезом, молочка, морепродукты, мясо и выпечка с кремом. На жаре риск размножения бактерий возрастает многократно. Выбирать еду лучше в проверенных кафе и ресторанах.

Тем, кто предпочитает готовить самостоятельно, эксперт советует использовать отдельные контейнеры и пакеты для сырого мяса, рыбы и птицы. Нельзя допускать их контакта с продуктами, которые не проходят термическую обработку. И конечно, нельзя забывать о регулярном мытье рук. Эти простые рекомендации помогут провести отпуск без неприятных сюрпризов и вынужденных визитов к врачам.