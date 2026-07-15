Сын Ирины Дубцовой не спешит становиться мужем и отцом

Певица Ирина Дубцова впервые откровенно заговорила о личной жизни своего 20-летнего сына Артема. В беседе с ТВ Mail артистка призналась , что наследник пока совершенно не задумывается о свадьбе и отцовстве.

Дубцова с юмором заметила, что Артем вряд ли станет отцом в ближайшее время — разве что его кошка Булочка неожиданно принесет котят. Певица даже вспомнила забавный случай, когда сын возил кошку на УЗИ и очень эмоционально комментировал эту процедуру.

«Она так смешно голову повернула и реально смотрела на экран. Нет, я не думаю, что Артем скоро созреет для отцовства, поскольку он даже не в поиске», — отметила Ирина.

Она призналась, что пока не думала о том, чтобы стать бабушкой, но при этом нового статуса совсем не боится. По ее словам, Артем сейчас не находится в активном поиске любви, а просто ждет встречи с достойной девушкой. Дубцова объяснила, что сыну хочется, чтобы его избранница была хорошей и «живой», но пока он такую не встретил.

Напомним, что Артем появился на свет в браке Ирины Дубцовой с солистом группы Plazma Романом Черницыным. Их свадьба состоялась в 2004 году, а спустя четыре года, в 2008-м, супруги развелись. Несмотря на расставание, певица сохранила теплые отношения с бывшим мужем, и они вместе воспитывают сына.

Ранее сообщалось, что певица Татьяна Буланова готовится к роли бабушки после свадьбы сына.