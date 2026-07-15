Вассерман высмеял донос на экс-директора Пушкинского музея из-за слов о кокошнике

Активист Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить слова бывшего директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой. В интервью она заявила, что кокошник придумали художники эпохи модерна по образцу итальянских картин XV века. Бородин усмотрел в этом удар по культурному коду и признаки внешнего влияния. Лихачева отрегировала на ситуацию в беседе с изданием «Подъем» .

В интервью экс-директор Пушкинского музея сказала, что этот головной убор — изобретение художников эпохи модерна, вдохновленных итальянской живописью XV века. Активист уверен, что публичные заявления такого рода выходят за рамки научной дискуссии, бьют по исторической памяти и якобы демонстрируют внешнее влияние.

Однако сама Елизавета Лихачева заявила, что сейчас не может поучаствовать в разбирательствах.

«Я не знаю, что там происходит. Я в отпуске. Вернусь — буду думать», — ответила она.

Анатолий Вассерман, член комитета Госдумы по просвещению, встал на защиту бывшего директора музея. Он напомнил, что русская цивилизация всегда впитывала достижения других народов, и это ее главное достоинство. Парламентарий отметил, что из всех существующих в истории цивилизаций русская в наибольшей степени способна осваивать чужие достижения и развивать их как собственные. Поэтому заимствования — не недостаток, а источник могущества.

Вассерман также предложил проверить самого Бородина — но не в рамках закона, а на знание школьного курса истории. Он считает, что активист не понимает сути русской цивилизации, а его претензии основаны на невежестве.