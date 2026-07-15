«Два сердца, два аквамарина и пряник на двоих»: как Газмановы отметили 23 года любви в поезде?

Олег и Марина Газмановы отмечают 23 года со дня своей свадьбы. Этот день у супругов начался не в роскошном ресторане, а в поезде, по дороге на международный фестиваль «Славянский базар» в Витебске, сообщает The Voice. Несмотря на дорожную суету, пара нашла время, чтобы сделать совместное фото и поделиться с поклонниками трогательными размышлениями о любви.

В народе 23-ю годовщину свадьбы называют берилловой. Берилл — удивительный камень, который никогда не бывает одного цвета: к нему относятся и изумруд, и аквамарин, и морганит, и гелиодор.

Газмановы провели красивую параллель: их любовь, как и этот самоцвет, со временем меняется, становится глубже, приобретает новые оттенки, но при этом остается драгоценной и бесценной.

Символично, что подарки на праздник были пропитаны теплотой и вниманием друг к другу. Марина и Олег приготовили одинаковые футболки с сердцами, а также заказали пряник, который складывается в одно целое сердце с памятными датами — «2003» и «2026».

Фото: [ соцсети ]

Но главным сюрпризом стали серьги с аквамаринами, изготовленные специально по эскизу Газманова. Эти камни — символ аквамаринового оттенка берилла, который выбрал певец для своей любимой.

Сами супруги признались, что настоящее счастье складывается из мелочей: из двух чашек чая, двух сердец на футболках, двух половинок пряника, двух аквамаринов и главного — из того, что два человека продолжают выбирать друг друга каждый день.

Марина трогательно обратилась к мужу, заметив, что самые счастливые дни не всегда бывают идеально выглаженными и могут начинаться в вагоне поезда, чтобы потом стать теми теплыми воспоминаниями, которые бережно хранит сердце.

Ранее народный артист РФ Олег Газманов рассказал о праздновании свадьбы 22-летней дочери.