Нейросети прочно вошли в повседневную жизнь — их используют для работы, учебы и решения бытовых задач. Пользователи отправляют сервисам документы, фотографии и личную информацию, часто не задумываясь о последствиях. Юрист Андрей Лаврентьев в беседе с REGIONS объяснил, какие данные нельзя передавать искусственному интеллекту и чем это может грозить — от штрафов до уголовной ответственности.

Сама по себе работа с нейросетями в России не запрещена. Однако ответственность наступает из-за того, какие именно сведения пользователь передает сервису. Если через ИИ отправить коммерческую тайну, персональные данные других людей или сведения с ограниченным доступом, последствия могут быть серьезными — от штрафов до уголовного дела.

Лаврентьев предупредил: главная ошибка — воспринимать искусственный интеллект как личный сейф. Любая информация, загруженная в сторонний сервис, фактически передается третьей стороне. Поэтому перед отправкой нужно оценивать, содержит ли она конфиденциальные сведения.

Юрист не советует загружать фотографии паспорта, СНИЛС, ИНН, водительского удостоверения, банковских карт и договоров с личными данными. Даже если нужно проверить договор или заполнить заявление, лучше предварительно удалить все, что позволяет идентифицировать человека.

Особую осторожность должны проявлять сотрудники компаний. Нельзя передавать открытым нейросетям внутренние документы, финансовые отчеты, клиентские базы, данные сотрудников и планы развития. Такая ошибка грозит претензиями со стороны работодателя.

Категорически запрещено отправлять в ИИ-сервисы пароли, коды из СМС, данные банковских карт и ключи доступа к рабочим системам. Даже безобидный запрос о помощи в приложении не должен содержать секретной информации.

Медицинские документы, результаты анализов, личная переписка и семейные обстоятельства также не место в нейросетях. Такие данные могут использоваться для формирования цифрового профиля человека.

Юрист подчеркнул: полностью отказываться от нейросетей не нужно, но следует соблюдать главное правило — не передавать лишнюю информацию. ИИ — это инструмент, а не защищенный помощник. Относиться к нему стоит так же осторожно, как к отправке данных незнакомцу в интернете. Ответственность наступает не за сам факт использования искусственного интеллекта, а за нарушение законодательства о защите персональных данных и разглашение охраняемой информации.