Губернатор Подмосковья рассказал о школах, которые откроются к 1 сентября

К 1 сентября в Подмосковье откроются 62 школы, включая 14 новых и 48 — после капитального ремонта, все строящиеся школы готовы на 85% — они позволят создать более 11,3 тыс. учебных мест. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все школы, которые мы обновляем, держим на контроле, чтобы все было сдано в срок и наши дети учились в комфортных и современных условиях», — подчеркнул губернатор.

Капремонт в 36 школах проводится по президентскому нацпроекту «Молодежь и дети». Самый большой объект — гимназия № 5 в Дзержинском.

В Котельниках к новому учебному году откроется воспитательно-образовательный комплекс, куда войдут школа на 2,1 тыс. мест и детский сад на 350 мест. В нем обустроят четыре спортзала, две библиотеки, актовый зал и современные мастерские. В Ленинском округе инвестор построил большую школу, рассчитанную на 1675 мест. Две школы на 1,1 тыс. мест возводятся по типовому проекту: в ЖК «Новые Островцы» в Люберцах и в микрорайоне Лукино-Варино в Лосино-Петровском округе.

В микрорайоне Подрезково в Химках появится инвестшкола на 1100 мест, там обустроят два спортзала, актовый зал, библиотеку, лаборантские, бассейн, выставочные зоны и помещения для проектной деятельности. В Подольске появится пристройка на 580 мест к школе № 16.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.