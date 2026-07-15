От Реутова до всей страны: Путин оценил симулятор дронов от разработчиков Реутова

Президент России Владимир Путин на форуме-выставке «Все для Победы!» ознакомился с разработкой инженеров из подмосковного Реутова — симулятором управления дронами «Квадросим». Глава государства лично пообщался с создателями платформы и дал им ценное напутствие. Разработка уже используется в более чем 700 учебных заведениях по всей стране, сообщает редакция REGIONS .

На масштабном форуме Народного фронта президент подошел к стенду компании «NINSAR» из Реутова, чтобы детально рассмотреть процесс виртуального полета на симуляторе «Квадросим». Инструктор Екатерина Арсеньева отметила, что при управлении дроном критически важно сохранять абсолютное спокойствие.

«Волнение всему мешает, нужно всегда быть собранным и сосредоточенным», — подчеркнул Владимир Путин.

Для реутовских IT-специалистов презентация проекта первому лицу государства стала подтверждением значимости их работы. Руководитель образовательного направления «NINSAR» Алан Хочуев рассказал, что «Квадросим» сегодня — один из ключевых инструментов подготовки операторов БПЛА в стране. Программно-аппаратные комплексы реутовского производства уже работают в более чем 700 учебных заведениях по всей России.

Разработка представляет собой не просто игровой тренажер, а полноценную образовательную платформу с реалистичной физикой полета. Ее ключевое преимущество перед зарубежными аналогами — интеграция более 20 моделей реальных отечественных беспилотников. Производители дронов сами предоставляли чертежи и 3D-модели, а поведение каждого аппарата в воздухе тщательно тестировалось перед внедрением.

Представители компании поблагодарили власти Реутова за поддержку наукоемкого бизнеса и подчеркнули, что гордятся местными кадрами. Предприятие всегда готово открывать новые рабочие места для талантливых студентов и выпускников технических специальностей подмосковного наукограда.