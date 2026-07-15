Почему одни тревожатся больше других? Загадка стрессоустойчивости может быть сложнее, чем мы думали

Почему одни люди чаще испытывают тревогу, беспокойство и стресс, а другие остаются спокойнее, может объясняться не только работой миндалевидного тела головного мозга, сообщает Medical Xpress. Международная команда под руководством Центрального института психического здоровья в Мангейме показала, что привычное представление о главном центре негативных эмоций может быть слишком упрощенным.

Долгое время миндалевидное тело считали ключевой зоной, связанной со склонностью к негативным переживаниям. Однако новое исследование, опубликованное в Nature Communications, не подтвердило, что активность этого участка мозга позволяет надежно объяснить устойчивые различия в уровне тревожности между людьми.

Ученые проанализировали данные МРТ более чем 400 участников, выполнявших задания, связанные с эмоциями, и использовали методы машинного обучения. По активности мозга не удалось предсказать общий уровень нейротизма, однако индивидуальную восприимчивость к стрессу — удалось, хотя и лишь частично.

Наиболее важными оказались не классические эмоциональные центры, а крупные мозговые сети, которые связаны с ощущением собственного тела, движением и обработкой зрительной информации. По словам автора работы Маурицио Сикорелло, это не значит, что исследования миндалевидного тела можно прекратить, но они, вероятно, не дадут простого ответа на вопрос, почему люди по-разному переживают стресс.

Профессор Кристиан Шмаль отметил, что эмоционирование, вероятно, возникает не в одной зоне мозга, а в совокупности распределенных сетей. Такое утверждение может изменить подход к будущим исследованиям тревожности и стрессоустойчивости.