В Подмосковье провели ремонт более 500 входных дверей в подъездах

За июнь 2026 года управляющие компании в Подмосковье отремонтировали более 500 входных дверей в многоквартирных домах, работы провели по заявкам жителей, поступивших на линию Единой диспетчерской службы региона. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что двери должны отвечать определенным требованиям, в том числе должны быть надежными и устойчивыми к механическим воздействиям, иметь исправно работающий доводчик или пружинный механизм, а также регулярно технически обслуживаться. В прошлом месяце специалисты восстановили доводчики и пружинные узлы, которые гарантируют автоматическое захлопывание полотна.

Напомним, что сообщить о неисправной двери можно в свою управляющую организацию или через портал ЕДС МО.

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