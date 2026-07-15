Киркоров продал дочери особняк в Майами ради гражданства США

Народный артист РФ Филипп Киркоров совершил необычную сделку с недвижимостью в Соединенных Штатах. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash, певец продал свой особняк в Майами собственной дочери за символическую сумму в $100 долларов. При этом реальная рыночная стоимость дома составляет $6,1 млн. Таким образом, цена была занижена в 41 тысячу раз.

Цель этой сделки — гарантировать 14-летней дочери право на гражданство США. Хотя дети артиста родились в Америке, Киркоров решил подстраховаться. Сейчас право собственности на особняк распределено между четырьмя людьми: самим певцом, его сыном, дочерью и еще одной женщиной.

Особняк находится в престижном квартале Майами на улице La Gorce Drive. Это двухэтажное здание: жилая площадь составляет 734 кв. метра, общая — 905 «квадратов». К дому прилегает участок земли площадью 14 тыс. кв. м. Внутри — семь спален и семь ванных комнат. На территории обустроены бассейн с плиточной отделкой, джакузи, терраса из кирпича и камня, а также пассажирский лифт.

Киркоров приобрел эту недвижимость в 2011 году за $4,2 миллиона. Кадастровая стоимость дома сейчас составляет $4,38 млн. Певец также сумел получить налоговые льготы: программа Save Our Homes позволяет ограничивать рост налоговой базы — в 2025 году снижение составило $1,8 миллиона долларов, и в 2026-м — еще $1,8. Кроме того, к особняку применяются вычеты по программам Homestead и Second Homestead.

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