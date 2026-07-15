Подкаблучник или хозяин: священник назвал идеал христианского супруга

Стереотип о том, что Церковь благословляет домашнюю тиранию, а женщина в христианской семье обречена на роль безмолвной служанки, оказался далек от истины. Клирик Христорождественского храма Звенигорода священник Вадим Куров в беседе с REGIONS объяснил, что на самом деле означает библейское главенство мужа и почему истинный «подкаблучник» — это идеал христианского супруга.

По словам отца Вадима, корень семейных драм — в богословской безграмотности и искажении текстов Священного Писания. Мужья-тираны прикрываются словами апостола Павла, забывая о контексте. Священник отметил, что деспотические настроения и тотальный контроль не имеют отношения к христианскому пониманию брака.

Клирик напомнил, что даже Адам, живший в раю и имевший непосредственное общение с Богом, нуждался в помощнике. Господь сказал: «Нехорошо быть человеку одному». Человек сам по себе неполноценен, ему нужна вторая половина для обретения духовной и телесной полноты.

Более того, женщина была создана из более одухотворенного материала. Ева произошла от Адама, в которого Господь уже вдунул дыхание жизни. В этом смысле женщина удостоилась даже большей чести, считает священник.

Главный тезис, который может шокировать сторонников патриархальной муштры: истинное главенство — это не право приказывать, а обязанность служить. Муж должен любить, оберегать и опекать жену, охранять ее как хрупкий сосуд. В правильном понимании «подкаблучник» — это человек, который исполняет заповедь о заботе. Муж, игнорирующий мнение супруги, совершает духовную ошибку.

Отец Вадим указал и на мистическую роль женщины как «локатора» воли Божьей. Часто именно через жену Господь подсказывает мужчине верное направление. Подвиги великих мужчин совершались под наставлением матери или супруги.

Фраза «жена да убоится мужа» не имеет ничего общего со страхом перед агрессией. Это об уважении и доверии, когда за мужем как за каменной стеной, а его слово и поступки — добрые. Брак — это жертва друг другу, преодоление эгоизма. Легко любить тех, кого видишь раз в месяц, но сложно любить того, с кем делишь быт. В этом и заключается правильное понимание христианского брака.