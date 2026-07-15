Плавный газ и никакого прогрева: эксперт раскрыл секреты экономии топлива

Автомобилисты, желающие сэкономить на бензине, могут снизить расход без ущерба для поездок — главный секрет в равномерном разгоне и торможении, а также в умении держать двигатель в зоне 1,5–2 тысяч оборотов в минуту, рассказал руководитель испытательной лаборатории Юрий Пархоменко. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам эксперта, ключевой принцип экономии — постоянная скорость не выше 90 км/ч. Это позволяет двигателю работать в самом эффективном режиме. Если вы разгоняетесь резко или тормозите рывками, топливо уходит впустую — это закон физики. Контроль за тахометром тоже критичен: самый экономичный диапазон — 1,5–2 тыс. оборотов. Да, движение не будет «бодрым», но зато бак опустошается медленнее.

Пархоменко также развенчал миф о необходимости долгого прогрева двигателя летом. Современные машины с электроникой не требуют этого. Достаточно завестись и плавно тронуться, избегая резких ускорений, пока мотор не достигнет рабочей температуры. Это не только экономит топливо, но и снижает износ двигателя.

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