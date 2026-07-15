Тренировка в +40 °С лечит депрессию: горячая йога снижает симптомы без таблеток

Горячая йога с температурой в зале почти +40,5 °C оказалась не просто модной фитнес-практикой, а реальным инструментом против депрессии — каждое дополнительное занятие снижает симптомы на 0,72 балла, а за восемь недель состояние улучшается в среднем на 13,38 балла, выяснили ученые. Об этом сообщает Journal of Affective Disorders.

В рандомизированном клиническом исследовании приняли участие 80 взрослых с умеренной или тяжелой депрессией. В течение двух месяцев они посещали занятия по 90 минут в помещении, нагретом примерно до +40,5 °С. Добровольцам рекомендовали заниматься минимум дважды в неделю. Анализ показал прямую зависимость: чем больше сеансов, тем сильнее улучшение. В среднем за программу балл по шкале депрессии снизился на 13,38 — клинически значимый результат.

Примечательно, что эффект был одинаково выражен у мужчин и женщин, разных возрастов и уровня образования, а также у тех, кто принимал антидепрессанты, и у тех, кто обходился без них. То есть горячая йога работает как дополнительная терапия, усиливая действие медикаментов или помогая без них.

Ученые предполагают, что механизм сочетает физическую нагрузку, дыхательные практики, концентрацию и тепловое воздействие. Все это снижает зацикленность на негативе, тренирует реакцию нервной системы на стресс и влияет на регуляцию настроения. Однако авторы предупреждают: горячую йогу пока нельзя считать полноценной заменой лекарствам или психотерапии.

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