Школу на 1675 мест достроят в ЖК «Первый квартал» в этом году

Самую большую школу Ленинского округа достроят в этом году на территории жилого комплекса «Первый квартал». Об этом говорится в сообщении Министерства жилищной политики Московской области.

Застройщиком выступает «Брусника». Учреждение рассчитано на 1675 мест. Его площадь составит 27 тысяч квадратных метров. Согласно проекту, большая часть школьных помещений не будет привязана к единой функции — в них можно будет проводить мероприятия разной направленности.

Здание будет разделено на несколько блок-модулей: начальное звено, основное и общественный кластер. В последнем обустроят атриум с прозрачной крышей, амфитеатр на шестьсот мест со сценой, библиотеку.

Строительство ведется в соответствии с установленным графиком. На данный момент завершилось устройство вентиляционной системы на первом этаже и наружной теплосети. На оставшихся участках провели гидроизоляцию плиты цоколя. Сейчас монтируется железобетонный каркас.