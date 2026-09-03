Более 1,2 млн читателей присоединились к порталу «Библиотеки Подмосковья»

Портал «Библиотеки Подмосковья» собрал более 1,2 млн читателей, там собраны порядка 14 млн книжных экземпляров из 915 библиотек региона. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Цифровой сервис позволяет пользователям оформить единый электронный читательский билет, который откроет доступ во все библиотеки региона. Там также можно забронировать необходимую книгу в режиме онлайн, привязать к аккаунту социальную карту или «Стрелку» и по ним получать книги после подтверждения заявки. Помимо этого, желающие могут посещать различные события и мероприятия в Подмосковных библиотеках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.