Федеральные нормы не всегда учитывают реалии регионов: политики назвали главные качества депутата ГД

В преддверии выборов в Госдуму нижегородские политики поделились своим видением того, каким должен быть идеальный кандидат в депутаты федерального уровня. Свое мнение высказали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель регионального законодательного собрания Евгений Люлин и спикер гордумы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, сообщил newsnn.ru.

Глеб Никитин убежден, что ключевая задача народного избранника — превращать запросы жителей в конкретные законодательные инициативы. Работа депутата, по его словам, не ограничивается защитой интересов территории. Она должна быть грамотно выстроена и охватывать инфраструктуру, социальную сферу и поддержку бизнеса. Особое внимание, подчеркнул глава региона, следует уделять демографическим вопросам и регулированию бюджетных расходов, которые создают основу для инвестиций и роста благосостояния граждан.

«Кандидат должен доказывать свою любовь к малой родине конкретными делами — знать проблемы территорий, понимать их специфику, регулярно бывать в районах, общаться с людьми и, главное, слышать их», — заявил NewsNN губернатор.

Председатель законодательного собрания Евгений Люлин заявил, что идеальный кандидат — это человек, добившийся успеха в своей профессиональной сфере и доказавший конкретными делами способность решать проблемы людей, предприятий и целых отраслей. За его плечами должен быть весомый пакет реализованных проектов и огромный опыт. Кроме того, претендент на мандат обязан обладать широким кругозором, государственным мышлением и чувством социальной ответственности.

«И конечно, быть патриотом, готовым защищать интересы своих земляков и всех граждан России», — добавил собеседник NewsNN.

Евгений Чинцов, председатель гордумы Нижнего Новгорода, подчеркнул, что у идеального кандидата должно быть устоявшееся мировоззрение, в котором интересы России и ее граждан — безусловный приоритет. Также он непременно должен иметь опыт работы с людьми и для людей. Народный избранник любого уровня — это связующее звено между населением и властью, а его задача — представлять интересы граждан своего округа. При этом кандидатам в депутаты федерального уровня приходится совмещать стратегическое мышление и масштабы страны с умением слышать каждого конкретного человека.

«Думаю, что для депутата Государственной думы сохранность связи с „землей“, с муниципалитетами является обязательным условием эффективной деятельности, залогом успеха в решении местных проблем на федеральном уровне», — высказался спикер.

В Нижегородской области, по словам Люлина, уже выстроена система взаимодействия между избранниками всех уровней. Депутаты Госдумы участвуют в работе Совета законодателей ПФО, выступают на пленарных заседаниях, налажен постоянный диалог с Советом Федерации. Это позволяет региону не только доносить свои инициативы до федерального центра, но и добиваться их законодательного закрепления.

Однако зоны, требующие более детального федерального регулирования, все же есть. Например, проблемы местного самоуправления требуют четкой вертикали обратной связи. Чинцов предложил проводить регулярные совместные обсуждения с участием сенаторов РФ, депутатов Госдумы, регионального Заксобрания и городской думы, а также профильных структур правительства и мэрии.

Губернатор, в свою очередь, обратил внимание на другую проблему: при принятии федеральных норм не всегда учитывается региональная специфика. Так, ужесточение требований Водного кодекса к застройке на подтопляемых территориях создало препятствия для проектов, которые в ряде субъектов уже находились в стадии реализации. Правительство Нижегородской области уже направило предложения по изменению законодательства о приватизации, комплексном развитии территорий и вовлечению объектов культурного наследия в оборот.

«Свежий пример. На 80-м заседании Совета законодателей ПФО в июне мы подняли вопрос о справедливой компенсации гражданам за жилье, освобождаемое в рамках реализации проектов комплексного развития территорий. Рекомендовали Госдуме ускорить принятие соответствующего законопроекта. И уже 22 июля этот закон был принят сразу во втором и третьем чтении», — поделился Люлин.

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