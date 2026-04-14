«Старт, который обретет историю»: депутат Колунов оценил новый корпус 18-й школы в микрорайоне Красногорска

Новый корпус 18-й школы открылся в январе этого года и практически сразу стал точкой притяжения для сотен детей. Уже сейчас за партами — свыше 600 ребят с 1 по 8 класс, а в перспективе их станет еще больше. И это, как отметил депутат Колунов, прекрасно.

«Всегда интересно приезжать в школу, когда она только начинает работать. Это когда вот самое начало, когда все впереди, когда нет картин с детьми, нет грамот, завоеванных кубков. И вот сегодня это старт. Старт новой школы, которая обретет потом свою историю, обретет свое название, гимн. Дети будут петь, и гордиться своей школой и рассказывать потом своим детям», — отметил депутат Государственной Думы РФ Сергей Колунов.

Общая площадь современного образовательного пространства — свыше 11 тыс. кв. м. Здесь есть все необходимое: просторные кабинеты, лаборатории, актовый и спортивный залы, столовая и пищеблок. Забота о детях, как подчеркивается, прослеживается в каждой детали. Даже в коридорах вместо пустых пролетов установили уютные мягкие диванчики.

«Она (школа. — Прим. ред.) удобная для детей, она светлая, она свободная, просторная. У нас огромный ресурс, для того чтобы учиться, заниматься, тренироваться, петь, плясать, рисовать. Ну, в общем-то, проводить здесь практически все время. И над этим мы работаем — над школой полного дня», — высказала мнение директор МБОУ «СОШ №18» Ирина Виноградова.

Почетному гостю подробно рассказали о дальнейших планах развития учреждения. После осмотра здания Сергей Колунов пообщался с учителями и родителями. Беседа прошла в неформальной, дружеской обстановке. Собравшиеся обсудили современные образовательные тенденции, в том числе влияние искусственного интеллекта на повседневную жизнь и учебу. Главный акцент, по единодушному мнению участников, был сделан на живом общении.

Из зала звучали вопросы и предложения. Это особенно важно в контексте того, что «Единая Россия» сейчас активно собирает инициативы граждан для формирования новой Народной программы. Этот документ, напомним, призван превращать наказы избирателей в реальные дела и конкретные результаты.