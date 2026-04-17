Стихи, песни и документальное кино: пятиклассники из Волоколамска почтили память героев Чернобыля спустя 40 лет

Мероприятие состоялось в четверг, 16 апреля. Учащиеся пятых классов вместе с педагогами подготовили тематическую программу, посвященную событиям апреля 1986 года.

Школьники рассказали собравшимся об истории аварии, прочитали стихи о подвиге героев-ликвидаторов, а также посмотрели документальный фильм, посвященный той трагедии. В завершение встречи дети исполнили памятную песню.

На мероприятии выступили почетные гости. Заместитель главы Волоколамского округа Елена Эренстовна Филатова и председатель окружного Совета депутатов Татьяна Николаевна Шаргаева обратились к ребятам с приветственными словами. Они напомнили ученикам о важности сохранения памяти о чернобыльской трагедии, которая, как подчеркнули выступающие, коснулась и этого края. В Волоколамском округе сегодня проживает 11 человек, которые принимали непосредственное участие в ликвидации последствий взрыва на атомной электростанции.

Исполняющая обязанности директора школы-интерната Ирина Шувалова поблагодарила учеников и их педагогов за организацию урока мужества.