Грибная угроза: ВОЗ включила 19 патогенов в список опасностей — что нужно знать?

Грибы — это не просто шляпки на ножках или плесень на хлебе. Ученые все чаще говорят о них как о загадочной и могущественной силе на Земле, которая постепенно выходит из-под контроля. Самый большой живой организм на планете — вовсе не кит или секвойя, а гриб опенок темный. Он занимает площадь около 1200 футбольных полей, а его возраст достигает 8 тыс. лет. Подземная грибница пронизывает огромные территории, и человек даже не подозревает, что живет над гигантским грибным телом.

Но главная опасность — не в размерах, передает телеканал НТВ. Как отметил миколог Михаил Вишневский, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила список из 19 патогенных грибов, которые представляют реальную угрозу для людей.

Грибковые инфекции становятся все более устойчивыми к существующим методам лечения, и это вызывает серьезную озабоченность у врачей. Теперь грибковые заболевания больше не считаются второстепенной медицинской проблемой. Яркий пример — Индия, где во время пандемии коронавируса у пациентов с диабетом развилась черная плесень. Болезнь унесла жизни 800 тыс. человек.

«Потому что у тех, у кого был одновременно ковид и диабет (а диабет — это много сахара, а сахар — это сладкая кровь, а сладкая кровь — это то, что обожают плесневые грибы паразитические), съела черная плесень. Идет в мозг, потом сердце, легкие. Глубокий внутренний микоз», — отметил Вишневский.

Некоторые грибы поражают не только людей, но и насекомых, используя жуткие механизмы. Гриб кордицепс, например, выделяет химические вещества, которые воздействуют на нервную систему муравьев и их мышцы, буквально захватывая контроль над сознанием. Зараженный муравей покидает свой муравейник, забирается на высокое растение и замирает, чтобы гриб мог прорасти сквозь его тело и рассеять споры.

Даже привычные всем шампиньоны могут быть опасны. В сыром виде они содержат гидразин — токсичное вещество первого класса опасности. К счастью, при термической обработке этот яд разрушается. Поэтому никогда не стоит есть сырые грибы, даже если они выглядят безобидно.

Специалисты рекомендуют тщательно прожаривать или проваривать любые грибы перед употреблением. Грибная угроза реальна, но знание — лучшая защита. Изучайте природу, соблюдайте меры предосторожности и доверяйте официальной медицине. А главное — помните: мир грибов гораздо сложнее и опаснее, чем кажется.

Ранее сообщалось, что жительница Челябинска нашла в лесу редкий гриб — микростому.