«Они уже шевелят пальцами и чувствуют тепло». Ракова рассказала о состоянии пациентов, которым пересадили руки

Состояние пациентов после первой в Российской Федерации операции по пересадке рук оценивается как удовлетворительное, а пересаженные кисти успешно прижились, заявила в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Представительница московской мэрии также отметила, что в городе уже провели две подобные трансплантации. Годом ранее одному из пациентов пересадили кисть. Сейчас он полностью восстановил её функциональность: может писать, заниматься спортом и водить автомобиль.

«Второй случай был совсем недавно, в феврале месяце. Есть чувствительность, уже простые вещи начинают выполняться. Это, на самом деле, большой прорыв», — рассказала Ракова.

Она добавила, что обе операции выполнила объединенная бригада специалистов из института имени Склифосовского совместно с китайскими коллегами. Руководство трансплантациями осуществлял главный внештатный пластический хирург.

Ранее губернатор Воробьев сообщил о том, что на ПМЭФ подписали 42 соглашения почти на 95 млрд рублей.