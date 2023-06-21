Сто два объекта образования капитально отремонтируют в Подмосковье в этом году, сообщили в Мособлдуме. Профильный комитет регионального парламента провел выездное заседание, в рамках которого обсуждался ход работ.

На текущий год в области запланирован капремонт 63 школ, 28 детских садов, 11 колледжей и техникумов. На эти цели предусмотрели около 23 миллиардов рублей.

В учреждениях, где проводится ремонт, обучаются около 43 тысяч детей, в том числе порядка 30 тысяч школьников, шесть с половиной тысяч воспитанников детсадов и более семи тысяч студентов колледжей.

«Сейчас мы подходим к ремонту комплексно, помимо зданий, реализуется и благоустройство школьных территорий», – рассказала председатель комитета Линара Самединова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, какие школы откроются в этом году в Одинцово.